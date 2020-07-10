وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة (الماريجوانا) تبلغ مساحته دونما

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس، مشتلا لزراعة (الماريجوانا) تبلغ مساحته دونما.



ووفقا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الأمن الوقائي فإن الجهاز وبإسناد من قوات الأمن الوطني، تمكن من ضبط 500 شتلة من أشتال (الماريجوانا) مزروعة داخل المشتل الذي أعد لزراعة الذرة للتمويه، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تواجدوا داخل المشتل أثناء المداهمة، حيث قام الجاهز بالتنسيق مع جهات الاختصاص من شرطة مكافحة المخدرات والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات حسب الأصول والقانون.