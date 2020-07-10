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لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (لروسيا اليوم) في لبنان، اليوم الجمعة، بأن عشرات الشبان نفذوا وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الأمريكية، في منطقة عوكر شرق العاصمة بيروت، رفضا لتدخل واشنطن في الشؤون الداخلية للبلاد.

ورفع المحتجون رايات "حزب الله" والحزب "الشيوعي اللبناني" والحزب "السوري القومي الاجتماعي".

وحال الطوق الأمني الذي ضربته القوى الأمنية على المداخل المؤدية إلى مبنى السفارة دون وصول المعتصمين إليها.

وأقدمت القوى الأمنية على استخدام خراطيم ​المياه​ لتفريق ​المحتجين​، وذلك بعدما عمد عدد منهم إلى إزالة السياج الشائك، ورمي الحجارة على حرس السفارة، وفق ما أكد موقع "ليبانون ديبايت".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، التقت اليوم رئيس حكومة لبنان حسان دياب في السراي الحكومية في بيروت، واستعرضت معه مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، من دون أن تدلي بأي تصريح.

لكن وسائل إعلام لبنانية نقلت عن مصادر حكومية قولها إنه جرى في اللقاء بين دياب وشيا، التطرق إلى ما حصل مؤخرا مع السفيرة الأمريكية حيث أدلى كل طرف بوجهة نظره.

ونقلت قناة (LBCI) عن المصادر قولها، إنه "تم خلال اللقاء نقاش الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي وخطة الحكومة ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذه الملفات".

وأضافت المصادر أن "دياب أكد أن لبنان منفتح على الشرق والغرب وسيلجأ لأي فرصة تتوفر له".

وأشارت المصادر وفق القناة اللبنانية، إلى أن "لبنان أبلغ السفيرة الأمريكية لديه، أن وزارة الخارجية تعد رسالة في شأن تطبيق "قانون قيصر" والإعفاءات المطلوبة".

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