طولكرم: إغلاق 25 محل تجاري وتحرير 24 مخالفة لعدم التزامهم بالطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني والصحة في طولكرم 25 محل تجاري وتحرر 24 مخالفة وذلك لعدم مراعاتهم تعليمات السلامة والإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحالة الطوارئ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدة مناطق من محافظة طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية قامت شرطة شرطة السياحة والمرور ولجنة السلامة العامة لمتابعة البروتوكول الصحي والطوارئ في طولكرم بعمل جولات ميدانية تفقدية على المحال التجارية وعدد من المرافق العامة والخاصة والأسواق في محافظة طولكرم للتأكد من تنفيذها للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة والحفاظ على سلامة المواطنين بالإضافة الى الجولات التي قام بها ضباط وعناصر الإدارات ومراكز الشرطة حيث تخلل هذه الجولات إغلاق 25 محل تجاري لعدم التزامهم بحالة الطوارئ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا, كما قامت شرطة المرور بحضورهم بتحرير 14 من ضمن المخالفات لعدد من المواطنين وسائقي المركبات لعدم التزامهم بلبس الكمامات والقفازات .



وتناشد الشرطة أصحاب المحلات التجارية التي ينطبق عليهم قرار الإغلاق بإتباع القرار الصادر بإغلاق محلاتهم في الفترة التي تم تحديدها، وكما تناشد المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت المسموح لها بالعمل بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات.