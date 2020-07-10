دولي

إسرائيل: حالتا وفاة وأكثر من 1464 إصابة جديدة بـ(كورونا)

إسرائيل: حالتا وفاة وأكثر من 1464 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل حالتي وفاة، و1464 إصابة جديدة بـ(كورونا)، منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 35,533 إصابة، بينها 124 بحالة الخطر، والوفيات 345 حالة. 

وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن عدد الحالات النشطة ارتفع الى 16,651 حالة، منهم 39 مريضا على أجهزة التنفس. 

وأشارت هآرتس، إلى أن اللجنة الوزارية، صادقت الليلة على فرض حظر التجول على عدة أحياء بالقدس والرملة، والتي تعتبر مراكزا لتفشي الفايروس.

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