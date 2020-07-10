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توقيع وثيقة شرف ببلدية بيتونيا لمنع التجمعات والالتزام بتعليمات لجان الطوارئ

توقيع وثيقة شرف ببلدية بيتونيا لمنع التجمعات والالتزام بتعليمات لجان الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
وقعت فعاليات مدينة بيتونيا ومؤسساتها وجمعياتها الاهلية  مع بلديـة بيتونيا ميثاق شرف للتأكيد على الالتزام بتعليمات لجنة الطوارئ العليا بما يخص الوقاية والسلامة  العامة  لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)،  وذلك بتوجيهات الرئيس محمود عباس  أبو مازن واهتمامه الكبير بسلامة شعبه، واستجابةً لنداء المحافظ د. ليلى غنام .

وقال رئيس البلدية ربحي دولة: ينص ميثاق الشرف الموقع من قبل كافة مؤسسات المدينة وجمعياتها ورجالاتها على عدم  إقامة التجمعات وبيوت العزاء حفلات الزفاف او النجاح وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف دولة: يلتزم الجميع بتنفيذ تعليمات السلامة وعدم الاستهتار بهذا الوباء الذي أصبح يتنقل بسرعة فائقة من المريض إلى المخالطين ومخالطي المخالطين، فيما يجب اقتصار الأفراح على الأُسرتين فقط "أسرة العريس وأسرة العروس" بدون تجمعات وقاعات مع الأخذ بأسباب الوقاية احتراماً لشعور شعبنا وسلامته.

وأوضح دولة أنه بالنسبة للتعازي بالوفيات يكتفى بالتعزية بالهاتف  وبواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وعدم فتح بيوت للعزاء كغيرنا من الدول الأخرى وخاصة الأردن التي ألغت بيوت العزاء وتم الالتزام بها.

وأضاف دولــة  " إن هذه الوثيقة الوطنية تعتبر وثيقة شرف لكل حريص على شعبنا ووطننا  وسَلامةُ أبناءَ شَعبنا هيَ أمانةٌ عِندَ كُلٍ منا فَلنُحافظَ على هَذِهِ الأمانة.

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