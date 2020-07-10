إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانقلاب مركبة تابعة للجيش عند الحدود المصرية











وقامت مروحية إسرائيلية بالإقلاع قبل قليل إلى المكان لنقل المصابين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الإعلام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انقلاب مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود المصرية.وأفادت موقع (مفزاك درومي)، أن انقلاب المركبة أسفر عن إصابة إثنين.واعلن الموقع بعد فترة من الحادث، عن ارتفاع عدد المصابين فيحادث المركبة العسكرية عند الحدود المصرية إلى أربعة بينهم ثلاثة بحالة طفيفة وإصابة واحدة خطيرة.