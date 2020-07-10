دولي

إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانقلاب مركبة تابعة للجيش عند الحدود المصرية

إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانقلاب مركبة تابعة للجيش عند الحدود المصرية
جانب من الصور
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الإعلام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انقلاب مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود المصرية.

وأفادت موقع (مفزاك درومي)، أن انقلاب المركبة أسفر عن إصابة إثنين. 

واعلن الموقع بعد فترة من الحادث، عن ارتفاع عدد المصابين فيحادث المركبة العسكرية عند الحدود المصرية إلى أربعة بينهم ثلاثة بحالة طفيفة وإصابة واحدة خطيرة. 

وقامت مروحية إسرائيلية بالإقلاع قبل قليل إلى المكان لنقل المصابين.


أخبار ذات صلة

تركيا: بعد قرار المحكمة.. (أردوغان) يوقع مرسوماً يحول (آيا صوفيا) إلى مسجد

تركيا: بعد قرار المحكمة.. (أردوغان) يوقع مرسوماً يحول (آيا صوفيا) إلى مسجد

ماكرون لنتنياهو: عليك أن تتخلى عن قرار ضم أراضِ الضفة

ماكرون لنتنياهو: عليك أن تتخلى عن قرار ضم أراضِ الضفة

تراجع شعبية نتنياهو في إسرائيل

تراجع شعبية نتنياهو في إسرائيل

رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

الرئاسة التركية: نحذر من كارثة جديدة حال تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية

الرئاسة التركية: نحذر من كارثة جديدة حال تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية

فيروس (كورونا) يضرب الجيش الإسرائيلي بقوة

فيروس (كورونا) يضرب الجيش الإسرائيلي بقوة

وزير إسرائيلي: علاقتنا مع العرب لا تعتمد على السلام مع الفلسطينيين

وزير إسرائيلي: علاقتنا مع العرب لا تعتمد على السلام مع الفلسطينيين

نتنياهو: قرار إعادة فتح الأسواق في إسرائيل متسرع

نتنياهو: قرار إعادة فتح الأسواق في إسرائيل متسرع

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

توقيع وثيقة شرف ببلدية بيتونيا لمنع التجمعات والالتزام بتعليمات لجان الطوارئ

توقيع وثيقة شرف ببلدية بيتونيا لمنع التجمعات والالتزام بتعليمات لجان الطوارئ

إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين مشاركة صحفيين ونشطاء عرب في مؤتمر إسرائيلي

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين مشاركة صحفيين ونشطاء عرب في مؤتمر إسرائيلي

الهيئة العربية للطوارئ: الموجة الثانية من (كورونا) تضرب بقوة في الداخل الفلسطيني

الهيئة العربية للطوارئ: الموجة الثانية من (كورونا) تضرب بقوة في الداخل الفلسطيني

صور: بلدية غزة تشرع بصيانة صيانة شارع الأقصى غرب المدينة

صور: بلدية غزة تشرع بصيانة صيانة شارع الأقصى غرب المدينة

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

خطيب الأقصى يدعو الى الوحدة ودفع المؤامرات ضد القدس

خطيب الأقصى يدعو الى الوحدة ودفع المؤامرات ضد القدس

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

منوعات

محامي سما المصري يدافع عنها يشراسة: &#34;لم ترتكب أي جريمة&#34;

محامي سما المصري يدافع عنها يشراسة: "لم ترتكب أي جريمة"

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: &#34;كل سنة وأنت عميدي وفارسي&#34;

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: "كل سنة وأنت عميدي وفارسي"

أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: &#34;كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي&#34;

يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: "كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي"

صورة لسيرين عبد النور منذ 18 عاماً.. هل تغيرت ملامحها؟

صورة لسيرين عبد النور منذ 18 عاماً.. هل تغيرت ملامحها؟

ميريام فارس بعدسة إبنها جايدن.. هكذا بدت مشرقة (صور)

ميريام فارس بعدسة إبنها جايدن.. هكذا بدت مشرقة (صور)

بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: &#34;أموت ولا تزعل ثانية&#34;

بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: "أموت ولا تزعل ثانية"

شائعة روجها &#34;فنان هارب&#34; تثير الجدل في مصر.. ونقابة الممثلين ترد

شائعة روجها "فنان هارب" تثير الجدل في مصر.. ونقابة الممثلين ترد

جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن (كورونا)

جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن (كورونا)

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب

عربي

الجيش السوري يعترض رتل مدرعات أمريكية

الجيش السوري يعترض رتل مدرعات أمريكية

السعودية: غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

السعودية: غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

مصر: مواقف إثيوبيا المتشددة في مفاوضات سد النهضة تقلل فرص التوافق

مصر: مواقف إثيوبيا المتشددة في مفاوضات سد النهضة تقلل فرص التوافق

مصر: اقتصار صلاة الجمعة بالجامع الأزهر على العاملين فيه

مصر: اقتصار صلاة الجمعة بالجامع الأزهر على العاملين فيه