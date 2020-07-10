شاهد كيف احتفل طاقم (الهلال الأحمر) بطفل مصاب بـ(كورونا) في طولكرم

رام الله - دنيا الوطناحتفل الطاقم الطبي والصحي في مستشفى الهلال الأحمر بطولكرم، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد طفل من ذوي الهمم العالية "الاحتياجات الخاصة"، مُصاب بـ (كورونا).وأفادت وزارة الصحة، أن الطاقم الطبي والصحي في مستشفى الهلال الأحمر حاول رسم الابتسامة على وجه طفل المصاب بفيروس (كورونا) من خلال الاحتفال بعيد ميلاده برفقة مصابين آخرين بالفيروس.