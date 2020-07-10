التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين مشاركة صحفيين ونشطاء عرب في مؤتمر إسرائيلي





رام الله - دنيا الوطنأدان التجمع الإعلامي الديمقراطي مشاركة صحفيين ونشطاء عرب في مؤتمر صحافي إسرائيلي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية حول كيفية مواجهة إسرائيل لأزمة (كورونا) وذلك عبر تطبيق زوم.وعبر التجمع الإعلامي الديمقراطي عن رفضه لهذه المشاركة التطبيعه في هذا المؤتمر، مؤكدا على أن هذه المشاركات تعتبر انتهاكا للموقف الإعلامي العربي الحر عامة وقرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب خاصة الذي جرم التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله، وذلك في ظل اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا الفلسطيني وتحديدا في الضفة المحتلة.ودعا التجمع الإعلامي الديمقراطي نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمنظمات المحلية والدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، واتحاد الصحفيين العرب إلى رفض هذا الفعل التطبيعي الذي يعتبر استهتارا بتضحيات الشعب الفلسطيني، ويمنح دولة الاحتلال فرصة لتجميل صورتها أمام العالم على حساب معاناة الفلسطينيين.وثمن التجمع الإعلامي الديمقراطي موقف الصحفيين والنشطاء العرب الرافضين للتطبيع، داعيا إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة.يشار إلى أن التجمع الإعلامي الديمقراطي هو الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.