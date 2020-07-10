الخارجية: وفاة فلسطينيين بـ (كورونا) في العراق







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا).وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر موقعها الرسمي، أن الوفاة تعود لمواطنين في صفوف الجالية في جمهورية العراق، بسبب فيروس (كورونا).