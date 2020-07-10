صور: بلدية غزة تشرع بصيانة صيانة شارع الأقصى غرب المدينة













رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بصيانة شارع الأقصى (الصناعة) غرب المدينة ضمن مشروع يشمل صيانة 5 شوارع رئيسة في المدينة بهدف صيانة الشوارع والطرق الأكثر حيوية وتسهيل حركة سير مرور السيارات والأفراد على الطرق في المدينة.وأفادت البلدية أنه تم البدء بأعمال صيانة شارع الأقصى وسيتم خلال الأيام القادمة البدء بصيانة شارع بيروت، وشارع عزالدين القسام، وشارع عمر بن الخطاب، ومفترق السرايا، وأجزاء أخرى من شوارع مختلفة من المدينة.وأوضحت أن أعمال الصيانة ستتم للحفر الموجودة في الشوارع المذكورة بطبقة من الإسفلت الساخن ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 130 ألف يورو.وبينت البلدية أنه يتم اختيار الشوارع التي يتم صيانتها وفقاً لمحددات معينة أهمها؛ حيوية الشارع وكثافة استخدامه من قبل المواطنين، ومدى أهميته في المدينة من حيث تخفيف الازدحام المروري عن شوارع أخرى.وأضافت أن العديد من شوارع المدينة تحتاج للصيانة والتطوير وتسعى البلدية مع جهات مانحة لتنفيذ أعمال تطوير في هذه الشوارع ضمن سياستها لتسهيل الحركة في المدينة وحل مشاكل تصريف مياه الأمطار في فصل الشتاء.وكانت بلدية غزة قد نفذت أعمال صيانة لعدة شوارع مؤخراً منها: شارع عمر المختار من مفترق السرايا وحتى حديقة الشجاعية، وشارع الوحدة من مستشفى الشفاء وحتى مفترق الشجاعية، وشارع يافا بحي الدرج.