شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات الشبان بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لمخططات حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة الغربية لصالح السيادة الاسرائيلية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان اعداد كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

واكد شتيوي ان المئات من اهالي البلدة خرجوا في المسيرة بعد صلاة الظهر مرددين الشعارات الوطنيةالرافضة لقرارات الضم والداعية الى تصعيد المقاومة الشعبية، مشيرا الى اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد كشف كمين لهم نصبوه في بيت مهجور دون تسجيل اعتقالات.

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