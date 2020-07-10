خطيب الأقصى يدعو الى الوحدة ودفع المؤامرات ضد القدس

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا).



ودعا خطيب الجمعة الشيخ محمد حسين المسلمين الى الوحدة ودفع المؤامرات الكثيرة التي تحاك ضد المسجد الأقصى وتسخير كافة الإمكانات لخدمة قضية فلسطين، مؤكداً أن سكان الأرض المقدسة يتعرضون لأقسى أنواع الإرهاب والتنكيل.



ومنذ ساعات الصباح انتشرت طواقم المتطوعين لتعقيم باحات الأقصى ونشر الارشادات للمواطنين من أجل التباعد واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجنباً لانتشار (كورونا).



وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قررت تشديد الإجراءات الوقائية في المسجد الأقصى اعتباراً من اليوم الجمعة نظراً للانتشار الكبير لفيروس كورونا في مدينة القدس وضواحيها.



وناشدت دائرة الأوقاف المواطنين بالصلاة في الساحات، والأخذ بسياسة التباعد وعدم الاكتظاظ والالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.