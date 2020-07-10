ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري، وهم: عدي شحادة من مخيم الدهيشة، وفادي غنيمات من بلدة صوريف، ومحمود السعدي من مخيم جنين.



والأسير شحادة مضرب عن الطعام منذ 18 يوماً، بينما الأسير غنيمات مضرب منذ 17 يوماً، وكلاهما يقبعان في زنازين سجن "عوفر"، أما الأسير السعدي فمضرب منذ 10 أيام ويقبع في زنازين سجن "هداريم".



وقال جمال شحادة عم الأسير عدي إن العائلة لم تتلق أي نبأ عن حالة ابنها منذ إعلانه الإضراب عن الطعام حيث انقطعت أخباره بعد أن جرى نقله من سجن عوفر إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت بقيت العائلة دون علم عن مصير ابنها، مؤكدة أنه وفي ظل وباء (كورونا) فإن المحامي لا يتمكن من زيارته.