إصابة شاب بعيار معدني في الصدر خلال مواجهات مع الاحتلال شمال سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ظهر اليوم الجمعة، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب.



وأفادت وزارة الصحة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بعيار "مطاطي" اخترق صدره، أدخل إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأن وضعه مستقر.