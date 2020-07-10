الصحة بغزة: تم إجراء 44 عينة جديدة ولم تُسجل إصابات جديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة.وفي التقرير اليومي الخاص بفيروس (كورونا)، قالت وزارة الصحة بغزة: إنه تم إجراء 44 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة.وأكدت أنه قد بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13,069 عينة، منها 12,997عينة سلبية و72 عينة إيجابية.