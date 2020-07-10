المطران حنا: على مجالس الكنائس في العالم أن يقوموا بحماية عقارات الارثوذكسية

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

وجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الجمعة، نداء عاجلا الى مجلس كنائس الشرق الاوسط والى مجلس الكنائس العالمي بضرورة ان يقوموا بدورهم المأمول في افشال صفقة باب الخليل المشؤومة.



وتخطط منظمة عطيرت كوهانيم للاستيلاء على عقارات الارثوذكسية العريقة والتي تعتبر واجهة القدس القديمة في محاولة هادفة للنيل من الحضور المسيحي في المدينة المقدسة وفي اطار سياسة ممنهجة تستهدف مدينة القدس كلها بكافة مكوناتها واوقافها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.



وأضاف المطران حنا، في بيان وصل "دنيا الوطن": "نتمنى من مجلس كنائس الشرق الاوسط ومن مجلس الكنائس العالمي بـأن يقوموا بدورهم في الحفاظ على الحضور المسيحي في المدينة المقدسة والعمل وبكافة الوسائل المتاحة على ابطال صفقة باب الخليل والتي هدفها هو تصفية ما تبقى من اوقاف ارثوذكسية في المدينة المقدسة".



وأكد أنه يجب ان يُسمع الصوت المسيحي المندد بسياسات الاحتلال في المدينة المقدسة ويجب ان يكون هنالك دور بارز للمرجعيات الروحية المسيحية في عالمنا في ابطال مخطط تصفية العقارات الارثوذكسية في باب الخليل والذي يعتبر من اخطر المؤامرات والمشاريع التي استهدفت الكنيسة والحضور المسيحي العريق في هذه المدينة المقدسة.