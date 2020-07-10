شؤون فلسطينية

القواسمي: نشيد بدور القطاع الصحي في محاربة وباء (كورونا)

القواسمي: نشيد بدور القطاع الصحي في محاربة وباء (كورونا)
أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة فتح بدور القطاع الصحي أطباء وممرضيين وإداريين في القطاع العام والخاص على دورهم المميز والمتفاني في محاربة الوباء خاصة في الوطن لكه وخاصة محافظة الخليل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن القطاع الصحي وعلى رأسه الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة يعملون ليل نهار بدعم كامل من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة الصحية وكافة المستلزمات الوقائية لإنقاذ حياة الناس التي هي أولوية

وأكد القواسمي، أن المسؤولية جماعية حكومية ومؤسساتية وفردية، ولا يمكن لنا أن نهزم الفيروس إلا اذا تظافرت الجهود، وتغلبت لغة الوعي والحرص عن الجميع على لغة الاستهتار واللا مبالاه عند القلة القليلة، وتكرست حالة من التكامل في المسؤوليات والواجبات.

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