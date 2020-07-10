شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم "بناء إضافي" في منزلين بالولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم "بناء إضافي" في منزلين بالولجة غرب بيت لحم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، بهدم "بناء إضافي" في منزلين مأهولين في قرية الولجة غرب بيت لحم.

ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد قال الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله، إن الاحتلال أخطر المواطنين احمد محمد عوض الله، ومحمد عبدالله رباح، بهدم إضافة البناء المستحدثة على منزليهما في منطقة "عين جويزة"، شمال القرية بحجة عدم الترخيص.

وأضاف عوض الله أن الإخطار أمهل صاحبي المنزلين حتى مساء الأحد القادم حتى يقومان بهدم إضافات البناء بأنفسهما، وما لم يتم ذلك ستكون تكاليف الهدم على نفقة صاحبي المنزلين.

يذكر ان منطقة عين جويزة في الولجة تشهد منذ فترة هجمة استيطانية من قبل الاحتلال تخللها هدم عدد من المنازل والجدران الإستنادية ووقف بناء لعدد اخر من المنازل، بحجة انها تابعة لسلطة ما يسمى بلدية القدس.

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