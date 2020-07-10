محافظة رام الله: إغلاق قرية "بدرس" بعد تسجيل أربع إصابات بفيروس (كورونا)

قرية بدرس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، اليوم الجمعة، تشديد الاغلاق على قرية "بدرس" غرب رام الله، بعد تسجيل اربع اصابات بفيروس (كورونا) في القرية.



وأوضحت غنام، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن الحالات الاربع المصابة مخالطة لعدد من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها.



وشددت على ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة، لافتة الا ان تشديد الاغلاق تم بالتنسيق مع المجلس القروي وفعاليات بدرس.