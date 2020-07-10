رام الله: ضبط خضراوات وفواكه مهربة من إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، ضبطه لكمية من الخضراوات والفواكه مهربة من إسرائيل.



وأفاد بيان صادر عن الجهاز، وصل "دنيا الوطن"، بأنه على إحدى نقاط المحبة في رام الله المنتشرة على مداخل ومخارج مدينة رام الله (تطبيقا لقرار الحكومة بالإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا)، جرى ضبط 19 مشتاح خضروات وفواكه كانت مخبأة داخل شاحنتين تحملان لوحة تسجيل إسرائيلية، مهربة من إسرائيل، ولا تحمل أوراقا قانونية ولا تصاريح نقل زراعي.



وأضافت الضابطة، أنه باستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، أقرت تحويل المضبوطات لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.