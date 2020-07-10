الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة في قطاع غزة، وفاة الطفلة (أ، ج) 10 سنوات، الليلة الماضية، من حي التفاح شرق مدينة غزة.



وقال المتحدث باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح لموقع الداخلية: إنه "بعد عرض جثة الطفلة على الطب الشرعي صباح اليوم، ثبت أن سبب الوفاة هو تعرض الطفلة للضرب المبرح".



وأضاف البطنيجي، أنه من خلال التحقيقات الأولية أن الجاني هو والد الطفلة، حيث تم توقيفه، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية في القضية.