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دولي

ماكرون لنتنياهو: عليك أن تتخلى عن قرار ضم أراضِ الضفة

ماكرون لنتنياهو: عليك أن تتخلى عن قرار ضم أراضِ الضفة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة "التخلي عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية".

ووفق وكالة (فرانس برس) فقد قال ماكرون: إن قرار الضم "سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوض إمكانية تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وشدد ماكرون على التزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

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