شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: أبرمنا عقود عمل جديدة لمواجهة أزمة (كورونا)

وزيرة الصحة: أبرمنا عقود عمل جديدة لمواجهة أزمة (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن الوزارة تعمل على توفير طواقم طبية من أطباء وممرضين للمستشفيات في محافظة الخليل لمواجهة فيروس (كورونا)، عبر إبرام عقود عمل جديدة لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضحت الكيلة، وفق ما نقلت وكالة (وفا) أن محافظة الخليل، سجلت 4155 إصابة بفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار هذا الوباء في فلسطين، ومن بين المصابين 20-30% من كبار السن وتظهر عليهم الأعراض بشكل واضح، ويخضعون للعلاج في المستشفيات التي خصصت لمرضى (كورونا)، مشيرة إلى أن الوباء أصبح مجتمعي في كافة المحافظات، والمصابين سيتم تحويلهم إلى المستشفيات الخاصة في ظل الارتفاع في عدد الإصابات.

وتابعت أن وزارة الصحة وفرت ستة أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى دورا، و4 لمستشفى عالية الحكومي، إضافة إلى جهاز(CT.SCAN) التصوير الطبقي المحوري، سيكون في الأيام القليلة في مستشفى دورا بعد الانتهاء من التجهيزات والبنية التحتية الخاصة، ليخدم مرضى كوفيد وغيرهم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل على توظيف عدد من الأطباء والممرضين لزيادة الكادر الطبي في محافظة الخليل، وتخفيف الأعباء والضغوط، ومساندة الأطباء في مستشفى دورا الخاص بمرضى كوفيد، كما أن أربع شاحنات محملة باللوازم والاحتياجات الطبية رافقت الوزيرة لتغطية احتياجات مستشفى عالية الحكومي ومستشفى دورا، ومستشفى يطا.

وقالت الكيلة إن الصحة تعمل بجهد جماعي وشراكة مع القطاع الخاص، وأن القرارات التي يتم اتخاذها، تأتي بعد دراسات عميقة تكون بالشراكة مع كافة جهات الاختصاص وممثلي القطاع الخاص والقوى التنظيمية والمحافظين.

وأضافت أن وزارة الصحة تعمل بشكل متواصل لمواجهة هذا الوباء، داعية الجميع للالتزام بالإجراءات والتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية ووزارة الصحة.

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