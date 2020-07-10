الجماهير الفلسطينية تُشيّع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

جثمان الشهيد ابراهيم ابو يعقوب

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رام الله - دنيا الوطن

شيع مئات المواطنين الفلسطينيين، من مختلف بلدات محافظة سلفيت، بعد صلاة الجمعة، جثمان الشهيد ابراهيم ابو يعقوب (33 عامًا) من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، والذي أعدمه جنود الاحتلال بدم بارد، مساء امس بإطلاق الرصاص صوبه أثناء تواجده مع أحد اصدقاءه بالقرب من منزله.



وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت ، وصولا الى منزله في بلدته كفل حارس، لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه، من قبل والدته وإخوته وعائلته ومحبيه، ومن ثم الصلاة عليه.



وحُمل جثمان الشهيد على الاكتاف الى المقبرة وسط هتافات وطنية تمجد الشهيد، وتندد بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.