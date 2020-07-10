الجهاد الاسلامي: دماء الشهداء أمانة في أعناقنا

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشهيد إبراهيم أبو يعقوب الذي استشهد مساء أمس الخميس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها؛ جراء اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في قرية كفل حارس بسلفيت.



وقال الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا وستبقى نوراً يضيء مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والخلاص من الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.



وأضاف الجهاد الإسلامي: "ندعو أبناء شعبنا في محافظة سلفيت والمناطق القريبة للمشاركة الواسعة في تشييع الشهيد تأكيدا على التفاف شعبنا حول الخيار المقاومة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال".



وذكرت: "إننا في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين نشدد على ضرورة الثبات والوحدة في الميدان والتمترس في الدفاع عن أرضنا التي تهددها مخططات الضم الاستعماري والاستيطان مهما بلغ حجم التضحيات".