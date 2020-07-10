تراجع شعبية نتنياهو في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن قوة حزب (ليكود) تراجعت إلى 36 مقعدا في حال جرت الانتخابات الآ.



وبحسب صحيفة (معاريف)، فإنه يُرجع مراقبون تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب (ليكود) على خلفية أدائه في مواجهة موجة انتشار فيروس (كورونا) الثانية.



وأوضحت الصحيفة، أن نتيجة الاستياء من نتنياهو، توجه ناخبون إلى تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بينيت، الذي ضاعف قوته في الاستطلاع وحصل على 12 مقعدا في الكنيست. هذا وحصل تحالف (ييش عتيد – تيلم)، برئاسة يائير لبيد، على 16 مقعدا، وتليه القائمة المشتركة التي حافظت على قوتها مع 15 مقعدا، وفق ترجمة موقع (عكا)



وواصل حزب (أزرق أبيض) تراجعه وحصل في الاستطلاع الحالي على 10 مقاعد، وحصل حزب شاس على 9 مقاعد، كما حصل حزب (يسرائيل بيتينا)، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد أيضا.



وحصلت كتلة (يهدوت هتوراة) على 7 مقاعد، وحزب ميرتس على 6 مقاعد، بينما حزب العمل لا يتجاوز نسبة الحسم.