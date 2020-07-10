الشرطة تغلق 16 محلًا تجاريًا في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة في محافظة أريحا والاغوار 16 محلا ومنشأة تجارية خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما حررت دوريات الشرطة 14 مخالفة.



وقالت إدارة العلاقات والإعلام في الشرطة: إن المخالفات توزعت للمشاة والمسافرين في المركبات و بتهمة عدم ارتداء الكمامات والقفازات ومخالفات للشركات والمنشآت والمحال التجارية ومخالفات العاملين في المنشئات الصناعية والمحال التجارية بتهمة عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.



كما أغلقت الشرطة 16 محلا تجاريا غير ملتزمين بفترة الإغلاق خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.