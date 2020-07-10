رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس (كورونا) بعد خضوعها للفحوصات الطبية.
وقالت آنييز عبر تغريدة في حسابها بموقع (تويتر): إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".
جاء ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس (كورونا).
أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس (كورونا) بعد خضوعها للفحوصات الطبية.
وقالت آنييز عبر تغريدة في حسابها بموقع (تويتر): إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".
جاء ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس (كورونا).
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