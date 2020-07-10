رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

رئيسة بوليفيا جانين آنييز

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس (كورونا) بعد خضوعها للفحوصات الطبية.



وقالت آنييز عبر تغريدة في حسابها بموقع (تويتر): إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".



جاء ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس (كورونا).