شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسيرة بيان عزام

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الأسيرة بيان عزام
الأسيرة بيان عزام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال أفرجت، عن ممثلة الأسيرات في سجن الدامون الأسيرة بيان عزام فرعون من العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد اعتقال دام 40 شهرا.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بحق الأسيرة فرعون (24 عاما)، يقضي بالسجن الفعلي مدة 40 شهرا، إضافة إلى تغريمها بمبلغ 2000 شيكل.

وأوضحت الهيئة، أن الأسيرة فرعون اعتقلت بتاريخ 11/3/2017، وأبقى عليها موقوفة مدة 21 شهرا قبل أن يصدر بحقها الحكم النهائي، وهي خطيبة الأسير أحمد عزام والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وثمانية أشهر.

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