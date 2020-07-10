الرئيس عباس يعزي رئيس الإمارات بوفاة نائب حاكم إمارة الشارقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة نائب حاكم إمارة الشارقة أحمد بن سلطان القاسمي.



وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية: "نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وعائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".