الجيش السوري يعترض رتل مدرعات أمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الوكالة الرسمية السورية (سانا): إن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا لمدرعات أمريكية في الحسكة وأجبره على العودة.



وأوضحت الوكالة، أن أفراد الحاجز اعترضوا "رتل مدرعات للاحتلال الأمريكي في قرية منسف تحتاني في ريف تل تمر وأجبروه على العودة".



وأوضحت صفحة حزب البعث العربي الاشتراكي - فرع الحسكة، في (فيسبوك)، أن "حاجزا للفوج 154 في الجيش السوري اعترض ثلاث مدرعات للاحتلال الأمريكي" في القرية وأجبرها على العودة.