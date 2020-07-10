شؤون فلسطينية

تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وصل عددها إلى 396 إصابة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي عبر صفحتها بموقع (فيسبوك) إن محافظة القدس سُجل فيها 65 إصابة، و11 إصابة في عناتا، وإصابة في كفر عقب، وثلاث إصابات في العيزرية.

أما في محافظة رام الله والبيرة، سجلت 26 مصاباً، فيما محافظة الخليل كانت الأعلى بتسجيل الإصابات حيث سجلت 263 مصاباً.

أما محافظة طولكرم، بها إصابتان، ومحافظة بيت لحم 18 مصاباً، ومحافظة نابلس 6 مصاباً، ومحافظة قلقيلية 1.

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة، إلى انه تم تسجيل 5 حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم.

وأوضحت الكيلة، أن 13 مصابًا بالفيروس يتواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى ان عدد الحالات النشطة بلغ 5485، وعدد حالات التعافي بلغ 710، وعدد حالات الوفاة بلغ 30 حالة وفاة.

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