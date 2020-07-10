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السعودية: غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

السعودية: غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنه يغلق اليوم الجمعة باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج، من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، والذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بموقع (تويتر): إن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأوضحت أن الأسبقية أيضا لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

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