تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت محافظ قلقيلية، اليوم الجمعة، أصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن أربعيني.



وقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، إنه تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية لمواطن يبلغ من العمر 48 عاما من بلدة راس عطية جنوب المحافظة، والإصابة ناتجة عن مخالطته في أحد الاعراس في أراضي 48.



وأكد أنه بهذه الاصابة تكون عدد الاصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة سبع إصابات.



وأضاف رواجبة: "قامت طواقم وزارة الصحة بسحب 19 عينة يوم أمس ظهرت نتائجها اليوم كلها سليمة باستثناء الحالة المصابة"، مناشدًا المواطنين بالالتزام بما تم الإعلان عنه من إجراءات وعدم التحرك إلا للضرورة.