مصر: مواقف إثيوبيا المتشددة في مفاوضات سد النهضة تقلل فرص التوافق

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن مواقف إثيوبيا المتشددة جدا حول بعض النقاط الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة، تقلل فرص التوافق بشكل كبير.



وقال المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي: إن مصر وإثيوبيا والسودان ستعمل خلال اليومين المقبلين على حل النقاط الفنية والقانونية، متابعا: "حتى اللحظة لم نصل إلى توافق حول بعض النقاط الفنية وهي العمود الفقري للنقاط الخلافية"، وفق صحيفة (أخبار اليوم).



وأوضح السباعي أن عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه النقاط يجعل الوصول إلى اتفاق صعبًا، قائلا إن الطرح المصري بشأن سد النهضة ليس جديدا، فضلا عن اتسامه بالمرونة.



وأشار إلى أن الطرح المصري يقدم كل مرة أشياء جديدة تتسم بالمرونة والعدالة، مضيفا أن مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة خلال فترات الملء والتشغيل، هي النقطة الفنية الأساسية التي تشغل مصر.