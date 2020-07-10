مصر: اقتصار صلاة الجمعة بالجامع الأزهر على العاملين فيه

الجامع الأزهر بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يبث التلفزيون المصري، اليوم، صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف، وسط اجراءات للحد من وباء (كورونا)، وبحضور العاملين والأئمة فقط، دون فتح المسجد أمام المصلين.



ووفق موقع (صدى البلد)، فإنه سيلقي خطبة الجمعة، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، متحدثا عن منهج التعامل مع الأزمات.



يشار إلى أن الأزهر الشريف، قد سمح بأداء الصلاة في الجامع الأزهر، ما عدا صلاة الجمعة فقط.



وشدد الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.