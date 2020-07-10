السلطات الإسرائيلية تغلق مناطق في القدس

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت السلطات الإسرائيلية، عدة أحياء في مدينة القدس لمدة سبعة أيام، بدءًا من ظهر اليوم، بعد أن صنفت هذه الأحياء بؤرا لتفشي فيروس (كورونا).



وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) فإنه سيتم في هذه المناطق تقييد الدخول إليها والخروج منها، وتقييد النشاطات والحركة التجارية فيها.



وأوضحت الصحيفة، أن هذا الإجراء جاء بعد اجتماع وزاري للحكومة الإسرائيلية، حيث أقرت عدة أحياء في القدس وبيت شيمش والرملة واللد شمال غربي القدس، وأحياء أخرى واعتبرتها مناطق مقيدة لمدة أسبوع، وذلك بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيها.



وسُجل مؤخرًا ارتفاع حاد في عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المناطق الواقعة شرقي القدس.