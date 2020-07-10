فيروس (كورونا) يضرب الجيش الإسرائيلي بقوة

جيش الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم اخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس (كورونا).



ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر عسكرية، قولها: إن معظم الجنود المعزولين يواصلون القيام بواجباتهم تحت إشراف طبي صارم وفي مواقع آمنة.



وأشارت المصادر العسكرية إلى أن الأرقام لا تزال مقلقة، ما دفع قادة الجيش لاستدعاء 2000 جندي احتياطي بحلول نهاية تموز/ يوليو الجاري.