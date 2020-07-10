وزير إسرائيلي: علاقتنا مع العرب لا تعتمد على السلام مع الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل واثقة من أن تقاربها مع العالم العربي سيزداد قوة، مشيرا إلى أن علاقات بلاده مع العالم العربي لا تعتمد على السلام مع الفلسطينيين.



ووفق موقع قناة (i24 news) قال كوهين: إنه "حتى في الوقت الذي تبدو فيه آفاق الحل السلمي مع الفلسطينيين بعيدة أكثر من أي وقت مضى، فإن إسرائيل واثقة من أن تقاربها مع العالم العربي سيزداد قوة، حيث تظل القضية المحددة في الشرق الأوسط هو التهديد الذي تشكله إيران".



وأشار إلى أن "عددا من الدول العربية يتطلع إلى "القيادة والابتكار" في إسرائيل، المثبتين في مجال التكنولوجيا الفائقة".



ووشدد على أنه يجب الإدراك أن "أهمية النفط والغاز آخذة في النقصان، بينما تزداد أهمية التكنولوجيا. لذلك، فإن السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى مهتمة بالتعاون مع إسرائيل، فهي مسألة مصلحة مشتركة".



ولفت كوهين إلى أن إسرائيل "تنوي المضي قدما في خطتها لتطبيق الضم على أجزاء من الضفة الغربية في ظل تفشي فيروس (كورونا) في العالم، للاستفادة من الفترة الزمنية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لأنه بعد ذلك لا يمكن التأكد من دعم واشنطن للخطة".