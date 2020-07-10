نتنياهو: قرار إعادة فتح الأسواق في إسرائيل متسرع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن حكومته استعجلت فتح الأسواق لذلك عاد فيروس (كورونا) للانتشار بسرعة، مضيفاً: "لمنع فرض الإغلاق الكامل يجب تحمل المسؤولية الشخصية".



وعرض نتنياهو، ووزير المالية يسرائيل كاتس تفاصيل الخطة الاقتصادية الجديدة بحجم 50 مليار شيكل تقريباً، لدعم المواطنين وأصحاب المصالح التجارية الذين تضرروا مادياً في أعقاب أزمة (كورونا)، وفق موقع (عرب 48).



وتشمل الخطة دفع مخصصات بطالة لمدة سنة للأجيرين الذين أقيلوا أو أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.