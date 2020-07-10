الخارجية الفلسطينية تُرحب بموقف جمهورية نيكاراغوا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بموقف جمهورية نيكاراغوا الرافض لقرار الحكومة الاسرائيلية بضم اجزاءً من ارض الدولة الفلسطينية بالقوة، مؤكدة على انه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتكريس دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك في بيانٍ رسميٍ صادر عن الحكومة النيكاراغوية، والذي اكد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراته من اجل تحقيق الامن والسلام الدوليين.



وقالت الخارجية: إن الحكومة النيكاراغوية تراقب التطورات الاخيرة بقلقٍ عميق، حيث ان قرار الضم الاسرائيلي يعد قرارا احادي الجانب ويخالف جميع الاعراف الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ويهدد تنفيذ حل الدولتين، الامر الذي يهدد الامن والسلام في المنطقة ككل.