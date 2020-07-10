"كورونا حول العالم": أكثر من 556 ألف وفاة و12 مليون و375 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 556,453 شخصا في دول العالم، فيما أصيب أكثر من 12 مليون و375 ألف حالة، تعافى منهم نحو 7 ملايين و181 ألفا.



ويواصل وباء (كورونا) تفشيه في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، أكثر من 219 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,256 حالة وفاة على الأقل.



وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرها لقائمة دول العالم الأكثر تاثرا، كونها تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والاصابات المعلنة، وسجلت حتى الفجر 839 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها إلى 135,701 شخصا، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها 3 ملايين و218 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 59 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 69,254 شخصا، منهم 1,199 حالة وفاة الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها أكثر من مليون و759 الف حالة مؤكدة، منهم نحو 43 الف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



كما بلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا، 44,602 حالة، وحصيلة الإصابات 287,621 إصابة، منهم 85 حالة وفاة و 642 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



وفي ايطاليا، بلغت حصيلة الوفيات لديها 34,926 حالة، وحصيلة المصابين 242,363 شخصا، منهم 12 وفاة، و214 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.