الاحتلال يعتقل شاباً من الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الشاب عبد الله سامي دويك من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة.



وداهمت قوات الاحتلال المخيم من عدة مداخل، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع نتج عنها عدة إصابات بالاختناق.



وخلال الاقتحام، قامت قوات الاحتلال باحتجاز طاقم مركز الجلزون للإعلام المجتمعي أثناء تغطيتهم لعملية الاقتحام ومصادرة أجهزتهم الخلوية ومنعهم من ممارسة عملهم بالتغطية الإعلامية.



فيما قامت فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم بعملية تعقيم للمنزل الذي تم اقتحامه، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس (كورونا).