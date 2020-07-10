ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)، من عدة مناطق في الضفة الغربية.
وقالت الصحة في بيان مقتضب: إن الوفيات الثلاث هي لأشخاص يبلغون من العملر (58، 71، 87 عامًا) ويقطنون في مناطق يطا وتفوح والخليل، وتوفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)، من عدة مناطق في الضفة الغربية.
وقالت الصحة في بيان مقتضب: إن الوفيات الثلاث هي لأشخاص يبلغون من العملر (58، 71، 87 عامًا) ويقطنون في مناطق يطا وتفوح والخليل، وتوفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا).
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