ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)، من عدة مناطق في الضفة الغربية.



وقالت الصحة في بيان مقتضب: إن الوفيات الثلاث هي لأشخاص يبلغون من العملر (58، 71، 87 عامًا) ويقطنون في مناطق يطا وتفوح والخليل، وتوفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا).