تعرف على أسعار الدجاج واللحوم في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

طرأ انخفاض كبير على أسعار الدجاج والحبش اليوم الجمعة، فيما واصلت أسعار اللحوم استقرارها في أسواق في قطاع غزة.



وجاءت أسعاراللحوم والدواجن وملحقاتها كما هو موضح أدناه.



أسعار اللحوم:



1ك = 36 شيكل



بتلو: 1ك = 40 شيكل



ضاني: 40 – 45 شيكل



فوارغ: 10 – 15 شيكل



منظف وصافي من الماء: 25 شيكل



أسعار الدواجن:



طبق البيض: 9 – 10 شيكل



أسعار الدجاج:



من أرض المزرعة: 7 – 7.5 شيكل



للمستهلك: 1ك = 8 – 9 شيكل



صدر: 18 – 20 شيكل



فخذ: 10 شيكل



دبوس: 12 – 13 شيكل



شيش: 18 – 20شيكل



جناح: 8 شيكل



كبدة: 15 شيكل



أسعار الحبش:



1ك = 9 – 10 شيكل



صدر: 1ك = 16 شيكل



فخد أنثى: 11 شيكل



فخد ذكر: 10 شيكل



جناح: 7 شيكل.