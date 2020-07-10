فجر اليوم.. انفجارات قوية ضربت غرب طهران

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، أن عدة انفجارات سُمعت في غرب العاصمة طهران.



ووفق الوكالة الإيرانية، فقد قالت إنه "شهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير، فيما لم تقدم الهيئة أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا".



وعقب الانفجارات، انقطعت الكهرباء في منطقة الانفجار بالضواحي الواقعة غربي طهران، حسبما ذكرت وكالة الهيئة.



ووبحسب ما رصدت شبكة (سكاي نيوز) فإن يوم الثلاثاء الماضي، قتل شخصان في انفجار بمصنع في جنوب طهران، بينما يوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.



وفي الأسبوع الماضي أيضا، قتل 19 شخصا في انفجار بمنشأة طبية بشمال طهران، قال مسؤول إنه نتج عن تسرب للغاز.



وبتاريخ 26 حزيران/ يونيو، وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، وقالت السلطات إن سبب الانفجار تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة.