اشتية يُعلّق على استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في سلفيت

أثناء تجمع أهالي سلفيت في المستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، في وقت متأخر من اليوم الخميس: إن الاحتلال يتحمّل المسؤولية عن قتل المواطن إبراهيم أبو يعقوب، دون أدنى مبرر.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين) أن "هذه الجريمة حقيرة، وهي حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا".



ودعا اشتية إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه.



واستشهد أبو يعقوب البالغ من العمر (33 عاماً)، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة.



وأضافت الوزارة في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): أن الشهيد، أبو يعقوب (33 عاماً)، وهو ومن قرية كفل حارس، كان قد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعدما أصيب بالرصاص في رقبته.



في السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي)، الإسرائيلي: إن قوة من الجيش، أطلقت النار على فلسطيني، بزعم إلقائه زجاجات "مولوتوف" على موقع عسكري عند مدخل كفل حارس.