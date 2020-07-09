الشرطة والأجهزة الأمنية تفض حفل زفاف في قلقيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة، حفل زفاف، وذلك لمخالفة أصحابه التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات للحد من فيروس (كورونا) وذلك في محافظة قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذاً لقانون الطوارئ، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، والقاضي بمنع التجمعات والتجمهر للحد من فيروس (كورونا) وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفل زفاف، وتجمهر عدد من المواطنين بهذا الحفل بإحدى القرى بمحافظة قلقيلية، تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان، وعملت على فض وإنهاء الحفل بهدوء.



وأضافت: أنه تم توقيف العريس ووالده؛ لمخالفتهما التعليمات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.