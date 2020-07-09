شؤون فلسطينية

إغلاق 126 محلاً تجارياً وتحرير 35 مخالفة في بيت لحم

إغلاق 126 محلاً تجارياً وتحرير 35 مخالفة في بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، ومديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم، اليوم، 126 محلاً تجارياً، وحررت 35 مخالفة، وذلك لعدم مراعاتهم تعليمات السلامة والإجراءات الوقائية، وعدم الالتزام بحالة الطوارئ في عدة مناطق من محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تنفيذاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، قامت شرطة محافظة بيت لحم وجهاز الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم، بعمل جولات ميدانية تفقدية على المحال التجارية، وعدد من المرافق العامة والخاصة، والأسواق في محافظة بيت لحم؛ للتأكد من تنفيذها للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

وتهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة والحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الجولات التي قام بها ضباط وعناصر الإدارات ومراكز الشرطة بناء على تعليمات العميد طارق الحاج، مدير شرطة محافظة بيت لحم.

وتخلل هذه الجولات، إغلاق 126 محلاً تجارياً؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً، كما تم تحرير 35 مخالفة لعدد من المواطنين وسائقي المركبات؛ لعدم التزامهم بلبس الكمامات والقفازات.

وتناشد الشرطة أصحاب المحلات التجارية، التي ينطبق عليهم قرار الإغلاق، بإتباع القرار الصادر بإغلاق محلاتهم في الفترة التي تم تحديدها، وكما تناشد المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت المسموح لها بالعمل بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات.

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