استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلفيت

وأضافت الوزارة في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): أن الشهيد، وهو ومن قرية كفل حارس، كان قد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعدما أصيب بالرصاص في رقبته.







في السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي)، الإسرائيلي: إن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني، بزعم إلقائه زجاجات "مولوتوف" على موقع عسكري عند مدخل كفل حارس.









رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة.