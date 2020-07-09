استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة.
استشهد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة.
وأضافت الوزارة في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): أن الشهيد، وهو ومن قرية كفل حارس، كان قد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعدما أصيب بالرصاص في رقبته.
في السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي)، الإسرائيلي: إن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني، بزعم إلقائه زجاجات "مولوتوف" على موقع عسكري عند مدخل كفل حارس.
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